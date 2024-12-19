Пашинян назвал условие отказа от судебных исков против Азербайджана

Пашинян: Армения готова отозвать иски против Азербайджана после подписания мира

Ереван готов отозвать иски в международных судах против Азербайджана после подписания мирного соглашения с Баку. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Armenpress.

«Что касается отзыва представленных друг против друга исков, то, когда подписывается мирный договор, это логично, следовательно, идея для нас приемлема», — заявил глава кабмина Армении.

Пашинян добавил, что после этого необходимо решать оставшиеся вопросы в гуманитарной сфере в другом формате. Кроме того, премьер Армении заявил, что необходимо выстраивать диалог между Ереваном и Баку так, чтобы не было поводов для новой эскалации.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения согласна не размещать силы третьих стран на границе с Азербайджаном. «Мы предлагаем распространить положение о неразмещении сил третьих стран на делимитированные участки армяно-азербайджанской границы», — заявил премьер.