Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:05, 19 декабря 2024Бывший СССР

Пашинян назвал условие отказа от судебных исков против Азербайджана

Пашинян: Армения готова отозвать иски против Азербайджана после подписания мира
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Даничев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Ереван готов отозвать иски в международных судах против Азербайджана после подписания мирного соглашения с Баку. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Armenpress.

«Что касается отзыва представленных друг против друга исков, то, когда подписывается мирный договор, это логично, следовательно, идея для нас приемлема», — заявил глава кабмина Армении.

Пашинян добавил, что после этого необходимо решать оставшиеся вопросы в гуманитарной сфере в другом формате. Кроме того, премьер Армении заявил, что необходимо выстраивать диалог между Ереваном и Баку так, чтобы не было поводов для новой эскалации.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения согласна не размещать силы третьих стран на границе с Азербайджаном. «Мы предлагаем распространить положение о неразмещении сил третьих стран на делимитированные участки армяно-азербайджанской границы», — заявил премьер.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по российскому комбинату ракетами ATACMS и Storm Shadow. В Минобороны рассказали, как отражали атаку

      Пашинян опроверг намерение Армении нападать на Азербайджан

      В российском регионе осудили депутата за избиение водителя во время дорожного конфликта

      Путин дал оценку системам ПВО в Киеве

      Бизнес-джет врезался в жилой дом после посадки, взорвался и попал на видео

      В ЕС официально увязали разморозку российских активов с «компенсацией убытков» Украины

      Россияне пожаловались на затопленные нечистотами дворы

      Зеленский оскорбительно ответил на идею провести эксперимент с Орешником

      Российских подростков заключили под стражу за поджог электровоза

      Лил Уэйн потратил на одежду и самолеты миллионы из благотворительного фонда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше