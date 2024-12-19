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07:05, 19 декабря 2024Культура

Российская модель рассказала об избившем ее продюсере

«Лента.ру»: модель Masha Frog рассказала об избиении продюсером Черкасским
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российская модель Masha Frog рассказала «Ленте.ру», что ее избил продюсер Игорь Черкасский, которого ранее уже обвиняли в нападении на других девушек. Мария отметила, что это случилось 15 декабря в промежутке с 20:00 до 23:00.

По словам Марии, они с Черкасским встречались на протяжении последнего месяца, а итогом отношений стало избиение, продлившееся несколько часов.

Фото предоставлено «Ленте.ру» Марией

Пара планировала помириться после выяснения отношений, для этого девушка приехала к Черкасскому домой, однако воссоединение не задалось, сообщила она. Мария рассказала, что продюсер пытался удержать ее, когда она засобиралась домой. По словам девушки, мужчина сел с ней в салон такси, по дороге говорил гадости и бил по коленям.

«Так мы дошли до моей квартиры, и там начался сам замес. Он начал хватать меня за горло, шлепать по щекам, швырять сначала на кровать, потом по квартире в целом. Все это время он кричал как ненормальный. Я испугалась, начала плакать и умолять, чтобы он ушел. Он попытался выбросить меня из моей же квартиры. Я разбила локти, но и ему досталось. Так продолжалось где-то час», — поделилась модель.

Он бросал меня то туда, то сюда, толкал, бил и пытался поцеловать. А какие поцелуи? Он начал спрашивать, люблю ли я его. Ответ, конечно же, "нет", и тут он будто сорвался с цепи. Бил по лицу ладонью. Потом стал бить головой об изголовье кровати. Благо, оно мягкое. Потом он стал сжимать мое горло и бить уже и об шкаф. Порвал на мне футболку. Постоянно хватал за предплечье и держал. Кричал, что не может без меня и бил

Masha Frog модель

В какой-то момент, отметила она, пришла полиция, которую вызвали соседи. Перед тем, как открыть дверь, Черкасский пригрозил возлюбленной, что ей будет еще хуже, если она что-то расскажет правоохранителям. Мария написала отказ от претензий, а стоило полиции уйти, оскорбления и избиение продолжились, рассказала девушка. По ее словам, выпроводить мужчину ей удалось только спустя четыре часа после начала конфликта. Тогда собеседница «Ленты.ру» вызвала скорую и полицию, сняла побои и написала заявление. Травматолог зафиксировал множественные ушибы верхних конечностей, синяки на лице и ногах.

Фото предоставлено «Ленте.ру» Марией

В ноябре 2018 года Telegram-канал Mash писал о том, что Черкасский до избил модель Киру Дайс. О побоях говорила и другая девушка, актриса Юлия Квитко.

В начале декабря в Госдуму внесли законопроект о противодействии «сталкингу». Депутаты предложили закрепить понятия «преследования» в административном кодексе и установить ответственность за подобное поведение.

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