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20:57, 19 декабря 2024Бывший СССР

Путин поговорил с президентом Узбекистана

Кремль: Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиеевым
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны. В частности, Мирзиеев выразил соболезнования в связи с терактом, жертвами которого стали начальник войск химической, радиационной и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Стороны договорились продолжить сотрудничество спецслужб в сфере противодействия терроризму. Кроме того, президент Узбекистана поздравил Путина с успешным проведением прямой линии и пресс-конференции.

До этого Путин и его коллега из Узбекистана обсуждали ситуацию на Украине и в Сирии. Главы государств в ходе телефонного разговора ранее в декабре затронули также вопросы развития отношений Москвы и Ташкента.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Бомбу активировали в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Игорь Кириллов. О задержании исполнителя теракта стало известно утром 18 декабря. Тот рассказал, что был завербован спецслужбами Украины.

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