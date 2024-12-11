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17:14, 11 декабря 2024Бывший СССР

Путин и Мирзиёев обсудили Украину и Сирию

Путин и Мирзиёев обсудили Украину и Сирию во время телефонного разговора
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и его коллега из Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили ситуацию на Украине и в Сирии во время телефонного разговора. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram.

Кроме того, главы государств затронули вопросы развития отношений Москвы и Ташкента. Кроме того, они поговорили о стратегическом партнерстве. Стороны также обратили внимание на договоренности, достигнутые во время визита российского лидера в Узбекистан в мае 2024 года.

11 декабря Путин также провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Российский лидер уведомил главу венгерского правительства о деструктивной позиции Киева по мирному урегулированию конфликта. Разговор Путина и Орбана продлился час.

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