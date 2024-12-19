Путин предрек Западу рост расходов на помощь Украине

Путин: Запад столкнется со стремительным ростом расходов на помощь Украине

Западные страны неизбежно столкнутся со стремительным ростом расходов на военную помощь Украине в связи с инфляцией, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он сообщил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«С нами практически воюют все страны НАТО. Вот мы говорили о нашей инфляции, а что там происходит? Один снаряд 155 миллиметров (стандартный гаубичный калибр в странах НАТО — прим. «Ленты.ру») два года назад стоил две тысячи евро, теперь стоит восемь. В четыре раза подорожание», — сказал российский лидер.

По словам Путина, если эта тенденция продолжится, то входящим в Североатлантический альянс странам не хватит бюджета, заложенного на оборону.

Ранее бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил, что предложенный избранным американским лидером Дональдом Трампом компромисс по урегулированию украинского конфликта — это «больно и трудно» для Киева.

