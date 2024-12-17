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17:05, 17 декабря 2024Мир

В США предрекли Киеву трудности из-за идей Трампа по Украине

Экс-посол США Хербст: идеи Трампа по переговорам будут трудными для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Идеи избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и будущим переговорам с Москвой будут трудными для Киева. Об этом заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст в эфире «Радио НВ».

«Он хочет так называемый компромисс за территорию и также хочет молчания о возможности вступления Украины в НАТО на 20 лет. Это больно, это трудно для Украины», — отметил экс-посол.

По словам Хербста, США понимают, что победа России в конфликте на Украине станет поражением Вашингтона.

Ранее американский подполковник в отставке Дениэл Дэвис заявил, что Соединенные Штаты поставили под угрозу национальную безопасность России с помощью расширения НАТО и спровоцировали конфликт на Украине. По мнению Дэвиса, если бы США и страны Запада не вмешивались в отношения между Украиной и Россией, то они могли бы нормально существовать, не имея никаких проблем.

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