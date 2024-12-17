Американский подполковник обвинил США в провоцировании конфликта между Россией и Украиной

Подполковник Дэвис: США поставили под угрозу национальную безопасность России

Соединенные Штаты поставили под угрозу нацбезопасность России расширением НАТО и спровоцировали войну между РФ и Украиной. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил подполковник ВС США в отставке Дениэл Дэвис.

«Россия предупреждала, что этот вопрос (вступление Украины в НАТО. — прим. "Ленты. ру") для нее носит экзистенциальный характер, но мы решили проигнорировать и все равно сделать это», — отметил он.

По мнению Дэвиса, если бы Штаты и страны коллективного Запада не вмешивались в отношения между Украиной и Россией, то они могли бы нормально существовать, не имея никаких проблем.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что страны Запада намерены продолжать провокации, чтобы добиться максимальной эскалации на Украине. Он добавил, что, по его мнению, это связано с озвученными планами Дональда Трампа по достижению мира на Украине.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что провокации Украины на границе с Белоруссией могут втянуть в конфликт Прибалтику и Польшу.