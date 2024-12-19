Путин призвал власти Мариуполя раздать людям бесхозное жилье

Путин призвал власти Мариуполя перестать «придерживать» 5 тыс. бесхозных квартир

Президент России Владимир Путин призвал власти Мариуполя перестать «придерживать» имеющееся бесхозное жилье и раздать его гражданам. Об этом он заявил во время совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы государства, сейчас в городе имеется пять тысяч бесхозных квартир. «Местным властям нужно перестать их придерживать, а нужно тоже распределять между людьми. Конечно, все должно быть законно, еще кто-то возвращается, надо все это продумать, но эти вопросы нужно решать», — сказал Путин.

Президент также заявил о строительном буме, который наблюдается в Мариуполе. Он отметил, что местное население стремительно растет — более 300 тысяч человек уже вернулись в город.