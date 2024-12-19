Путин рассказал о хранении своих сбережений в одном банке

Путин сообщил о хранении денег в банке «Россия», зарплату ему переводят туда же

Президент РФ Владимир Путин заявил, что после введения санкций перевел свои сбережения на хранение в банк «Россия». Зарплату, по словам главы государства, ему переводят туда же. Об этом он рассказал во время совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии, передает корреспондент «Ленты.ру».

Путин напомнил, что указанный банк первым попал под санкции, после чего президент «демонстративно перевел туда свои деньги».

Соответствующее заявление Путин сделал в марте 2014 года. «Я дал указания управлению делами, чтобы туда переводили мою заработную плату», — цитировал его тогда «Интерфакс».

Позднее, в 2019 году, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и Фактам» уточнил, что Путин получает зарплату и военную пенсию на карту банка «Россия», который внесли в санкционный список США после присоединения Крыма к России.

