Путин увидел в Байдене человека

Путин: в Байдене больше человека, чем политика

Помилование действующим президентом США Джо Байденом своего сына Хантера не нужно осуждать, считает президент России Владимир Путин. С таким заявлением он выступил в ходе программы «Итоги года», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается Байдена, то, знаете (...) У политика всегда важно, чего в тебе больше — политика или человека. Оказалось, что в Байдене больше человека. Я бы не осуждал его за это», — поделился Путин мнением о решении американского коллеги.

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден опасался возмездия со стороны будущей администрации Дональда Трампа из-за помилования сына.