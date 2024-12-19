Россиян предупредили о предлагающих предновогодние выплаты мошенниках

Мошенники в Telegram начали предлагать предновогодние выплаты в 10 тысяч рублей

В преддверии Нового года мошенники начали предлагать россиянам несуществующие социальные выплаты в мессенджере Telegram. Об этом предупредили «Известия».

Эксперты отметили, что перед новогодними праздниками злоумышленники в 19 раз чаще стали атаковать россиян в популярном мессенджере. Одной из схем, по которой действуют мошенники, стали фальшивые предложения о выплатах по несуществующей госпрограмме «Подарок в каждый дом». Участникам обещают выплату в размере 10 тысяч или 17,5 тысячи рублей.

Подобные сообщения распространяются в специально созданных для этого Telegram-каналах. Публикации злоумышленники нередко сопровождают фотографией президента России Владимира Путина. Также для большей достоверности в сообщениях используются официальные формулировки.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.