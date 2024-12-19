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10:31, 19 декабря 2024Экономика

Россиян призвали требовать паспорт при покупке елок

Юрист Адамс: при покупке живой новогодней елки нужно требовать фитопаспорт
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

При покупке живой новогодней елки нужно потребовать у продавца несколько документов. Запрашивать дополнительную информацию о праздничном дереве призвал россиян гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс, пишет News.ru.

Один из ключевых документов — товарно-транспортная накладная. В ней указа информация о продавце, покупателе и маршруте доставки деревьев. «Дополнительным подтверждением качества может служить фитопаспорт — специальный документ с голографической наклейкой, подтверждающий безопасность и происхождение растения», — добавил специалист и уточнил, что в фитопаспорте есть информация о сорте, производителе и месте выращивания дерева.

Помимо этого, продавец должен показать карантинный сертификат — он подтверждает, что дерево ничем не болеет и не страдает от вредителей. Адамс также посоветовал попросить товарный чек с наименованием товара, количеством, ценой, датой покупки и данными продавца — это поможет при наличии претензий к качеству.

При выборе искусственной елки ключевую роль играет сертификат качества. А еще важно убедиться в наличии сертификата пожарной безопасности и маркировки. «Искусственная елка должна иметь понятную информацию о производителе, месте изготовления, составе и правилах эксплуатации на русском языке. В случае обнаружения нарушений, таких как отсутствие документов или реализация некачественных елок, потребитель вправе обратиться в Роспотребнадзор», — заключил юрист.

Ранее россиянам посоветовали покупать новогоднюю елку на официальных базарах с законно срубленными растениями. Узнать о законности спила и продажи можно по документам, которые должен показать продавец.

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