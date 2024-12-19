Россиянам рассказали о плюсах и минусах горохового супа

Биолог Лялина назвала вздутие живота последствием употребления горохового супа

Несмотря на все полезные свойства, в некоторых случаях гороховый суп принесет здоровью больше вреда, чем пользы, заявила биолог, декан факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. О плюсах и минусах этого популярного у россиян блюда она рассказала изданию NEWS.ru.

Гороховый суп — это сытное и вместе с тем низкокалорийное блюдо, полезное для тех, кто следит за весом, объяснила Лялина. Кроме того, горох считается ценным источником растительного белка, железа, фосфора, калия, магния и витаминов А, С, К, что делает его особенно полезным для людей, ограничивающих количество мяса в рационе или полностью отказавшихся от него. Также этот продукт богат клетчаткой, которая важна для здоровья кишечника и нормализации уровня сахара и холестерина в крови, добавила биолог.

При этом Лялина предупредила: несмотря на все плюсы горохового супа, некоторым от его употребления лучше воздержаться. Она назвала главными негативными последствиями этого блюда вздутие живота и повышенное газообразование.

Кроме того, по словам биолога, в горохе содержатся пурины — это вещество провоцирует повышение уровня мочевой кислоты, что особенно опасно для людей со склонностью к подагре. «Для людей с проблемами пищеварения, например синдромом раздраженного кишечника, гороховый суп может быть тяжело усваиваемым», — также предупредила биолог.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова предостерегла от употребления мандаринов тех, кто склонен к аллергическим реакциям, и беременных женщин. Кроме того, по ее мнению, мандарины не стоит есть маленьким детям.