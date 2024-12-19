Полиция Бразилии изъяла пластинки с Гитлером у нацистов блэк-металлистов

Полиция Бразилии провела рейд против пластинок с нацистским блэк-металлом

Федеральная полиция штата Парана в Бразилии провела операцию «След ненависти» против распространения в сети материалов, связанных с нацистской идеологией. В рамках оперативного рейда полицейские изъяли пластинки с нацистским блэк-металлом в одной из точек продажи. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает издание O Globo.

По данных МВД Бразилии, сотрудники полиции провели обыск в муниципалитете Альмиранте Тамандаре и обнаружила флаги, нашивки и одежду с нацистской символикой. Также был арестован и владелец квартиры, он подозревается в распространении пластинок с блэк-металл альбомами, название и содержание которых отсылает к Адольфу Гитлеру и НСДАП.

Как отметили полицейские, «изъятые предметы будут подвергнуты экспертизе». «Расследование было начато после выявления профиля в социальных сетях, который распространял контент, прославляющий нацизм, разжигающий ненависть и дискриминирующий местную еврейскую общину», — сообщил журналистам представитель местных силовых органов.

Ранее стало известно, что США, Германия, Япония и Украина оказались среди 53 стран, выступивших в ООН против российской резолюции по борьбе с неонацизмом. При этом в поддержку резолюции выступили Сербия, Индия, Бразилия, Мексика, Израиль, Аргентина, Саудовская Аравия, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Казахстан и ряд других стран. Воздержались от голосования Турция и Швейцария.