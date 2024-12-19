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15:12, 19 декабря 2024Мир

Швеция допустила отправку войск на Украину

Премьер Швеции Кристерссон допустил отправку войск на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Agencja Gazeta / Reuters

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон допустил отправку миротворческих войск на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Однако, по словам политика, подобное решение требует «огромного количества обсуждений и анализа».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что европейские страны начали обсуждать возможность отправки на Украину до 100 тысяч своих военнослужащих в случае прекращения огня или заключения мирного соглашения. В Европе «еще нет консенсуса» по поводу того, будут ли это миротворцы, задачей которых станет «обеспечение соблюдения режима прекращения огня», или они будут представлять собой «силы сдерживания» России.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда отметил, что пока вопрос об отправке войск не обсуждается. «Никто такого конкретного предложения не сделал, не представил, какой вообще должна быть формула, что это должно быть», — пояснил он.

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