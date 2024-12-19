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17:42, 19 декабря 2024Мир

Трамп заявил о желании всех людей быть его друзьями

Трамп: каждый хочет быть моим другом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / AP

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что каждый человек хочет быть его другом, и вновь призвал «сделать Америку великой». Об этом политик заявил в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Каждый хочет быть моим другом! Сделаем Америку снова великой!» — отметил республиканец в публикации.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен встретиться с Трампом после его инаугурации 20 января и до выборов в бундестаг. Отмечается, что канцлер еще в первом телефонном разговоре с избранным президентом США после его победы на выборах в ноябре заявил о своем желании посетить его «вскоре после вступления в должность».

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