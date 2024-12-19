Турист решил снять на видео предложение руки и сердца в Европе и чуть не лишился телефона

Турист чуть не лишился телефона, пока снимал предложение девушке в Барселоне

Турист решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной в Барселоне, Испания, и чуть не лишился телефона, пока снимал торжественный момент на видео. Роликом поделился портал NeedToKnow.

30-летний Чарли Буллок из Великобритании привез свою девушку в Европу, чтобы сделать ей предложение 15 декабря. Мужчина заранее настроил телефон, чтобы запечатлеть происходящее, встал на одно колено и достал кольцо.

Девушка Буллока согласилась, но романтичный момент испортил вор. Злоумышленник воспользовался тем, что пара обнималась, и схватил оставленный гаджет.

Туристы заметили это, закричали и напугали грабителя, он сразу вернул телефон владельцам. Отмечается, что пара не стала обращаться в полицию.