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10:10, 19 декабря 2024Россия

У выброшенной с балкона возлюбленным 14-летней россиянки не пострадал ни один орган

В Пермском крае у выброшенной с балкона школьницы не пострадал ни один орган
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Пермском крае у 14-летней школьницы, выброшенной возлюбленным с балкона девятого этажа, не пострадал ни один внутренний орган. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Врачи назвали спасение юной россиянки чудом. За жизнь девушки боролась команда медиков разных профилей — от травматологов до рентгенологов. Все действовали слаженно, подчеркнул хирург Государственной клинической больницы имени Тверье Сергей Булатов.

У школьницы ушиб мозга, сломаны рука и нога — на них сразу наложили шины. Пациентку уже перевели в детскую больницу. Врачи спрогнозировали, что ее реабилитация должна пройти без осложнений.

О случившемся в Пермском крае стало известно 16 декабря. Подростки по очереди выпали из окна многоэтажки. До случившегося они находились в квартире и поссорились на фоне ревности. 16-летний парень кричал про измену, после чего из окна выпала его 14-летняя спутница. Подросток впоследствии выпал из окна сам, его спасти не удалось.

ЖЗЛ
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