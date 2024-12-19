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19:28, 19 декабря 2024Бывший СССР

В Белоруссии приостановили работу второго энергоблока БелАЭС

Минэнерго Белоруссии сообщило о приостановке работы второго энергоблока БелАЭС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Работу второго энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) приостановили. Об этом сообщает Минэнерго Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Второй энергоблок БелАЭС временно отключен от сети из-за срабатывания одного из датчиков», — сказано в публикации.

Уточняется, что такое решение приняли для диагностики работы датчиков обеспечивающих систем. Как подчеркнули в ведомстве, это не повлияет на безопасность функционирования БелАЭС и ее оборудования.

В апреле глава Комитета государственной безопасности страны Иван Тертель рассказал, что оппозиция собирается совершить кибератаки на Белорусскую АЭС и критическую инфраструктуру. Кроме того, сторонники оппозиционных сил намерены спровоцировать катастрофы на производствах и железных дорогах.

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