В Белоруссии приостановили работу второго энергоблока БелАЭС

Минэнерго Белоруссии сообщило о приостановке работы второго энергоблока БелАЭС

Работу второго энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) приостановили. Об этом сообщает Минэнерго Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Второй энергоблок БелАЭС временно отключен от сети из-за срабатывания одного из датчиков», — сказано в публикации.

Уточняется, что такое решение приняли для диагностики работы датчиков обеспечивающих систем. Как подчеркнули в ведомстве, это не повлияет на безопасность функционирования БелАЭС и ее оборудования.

В апреле глава Комитета государственной безопасности страны Иван Тертель рассказал, что оппозиция собирается совершить кибератаки на Белорусскую АЭС и критическую инфраструктуру. Кроме того, сторонники оппозиционных сил намерены спровоцировать катастрофы на производствах и железных дорогах.