В Британии допустили отправку военных на Украину

The Times: Британия может отправить военных на Украину для подготовки солдат ВСУ

Великобритания может отправить своих военнослужащих на Украину для подготовки украинских солдат. Об этом сообщает The Times со ссылкой на министра обороны Джона Хили.

Он подчеркнул, что Британия будет рассматривать любые возможности для предоставления Киеву необходимой ему помощи. Хили также заявил о необходимости работать с Украиной, чтобы помочь ей мотивировать и мобилизовать больше новобранцев. Кроме того, по его мнению, следует усилить давление на Россию.

Ранее об отправке войск на Украину высказался президент Польши Анджей Дуда. Он допустил, что страна может пойти на этот шаг, но уточнил, что пока данный вопрос не обсуждается.