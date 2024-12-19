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09:00, 19 декабря 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава ОВА Лысак: в Днепропетровской области была повреждена инфраструктура
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Днепропетровской области была повреждена инфраструктура. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, пораженные объекты располагались в Кривом Роге и Никопольском районе. О какой именно инфраструктуре шла речь, Лысак не рассказал.

Глава ОВА уточнил, что в результате никто не пострадал.

Вечером 18 декабря в Харькове раздался взрыв. Он прогремел за пределами города на фоне воздушной тревоги, объявленной в регионе среду в 16:11 по московскому времени.

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