В ЕС озадачились гарантиями безопасности для Украины

Каллас: лидеры ЕС не имеют понимания, что из себя представляют гарантии Украине

Лидеры Европейского союза (ЕС) до сих пор не имеют понимания, что из себя представляют гарантии безопасности Украине и какие конкретно меры будут предложены. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Financial Times (FT).

«Главный вопрос в том, какова гарантия безопасности? Что на самом деле это такое, что ощутимо? Если это не войска, если это не дальнобойное оружие, что это? (...) Что на самом деле, что они готовы выложить на стол, чтобы эти гарантии безопасности не были пустыми?» — задалась вопросом политик.

Каллас также подчеркнула, что Евросоюз не должен недооценивать собственные возможности в оборонной сфере. По ее мнению, сообщество имеет возможности предоставить реальную помощь Киеву, которая станет гипотетическим предметом переговоров.

Ранее Каллас заявила, что западные страны должны перестать предлагать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому мирные переговоры. По ее словам, бессмысленно пытаться оказывать давление на Киев с целью начать мирные переговоры.