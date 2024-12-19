Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:00, 19 декабря 2024Мир

В ЕС озадачились гарантиями безопасности для Украины

Каллас: лидеры ЕС не имеют понимания, что из себя представляют гарантии Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Лидеры Европейского союза (ЕС) до сих пор не имеют понимания, что из себя представляют гарантии безопасности Украине и какие конкретно меры будут предложены. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Financial Times (FT).

«Главный вопрос в том, какова гарантия безопасности? Что на самом деле это такое, что ощутимо? Если это не войска, если это не дальнобойное оружие, что это? (...) Что на самом деле, что они готовы выложить на стол, чтобы эти гарантии безопасности не были пустыми?» — задалась вопросом политик.

Каллас также подчеркнула, что Евросоюз не должен недооценивать собственные возможности в оборонной сфере. По ее мнению, сообщество имеет возможности предоставить реальную помощь Киеву, которая станет гипотетическим предметом переговоров.

Ранее Каллас заявила, что западные страны должны перестать предлагать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому мирные переговоры. По ее словам, бессмысленно пытаться оказывать давление на Киев с целью начать мирные переговоры.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин предложил Западу провести в Киеве эксперимент с «Орешником»

      Студент обвинил дочь нефтяника-миллионера в совращении. Он заявил, что состоит с ней в отношениях с 14 лет

      Путин рассказал о планах построить кольцевую дорогу вокруг моря

      Машинист грузового поезда во время допроса раскрыл причину аварии в Мурманской области

      Путин рассказал о просмотре экранизаций отечественных сказок с «близкими малышами»

      Путин сравнил американский THAAD с российским «Триумфом»

      Путин пообещал сделать все для защиты Белоруссии

      Путин назвал причины продвижения ВС России

      Продажи одного вида автомобилей подскочили на 44 процента

      В Москве уменьшилась площадь одного вида квартир

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше