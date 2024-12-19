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11:26, 19 декабря 2024Мир

Каллас призвала Запад перестать предлагать Зеленскому мирные переговоры

Каллас: западные страны должны перестать предлагать Зеленскому мирные переговоры
Семен Александров (редактор)

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Западные страны должны перестать предлагать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому мирные переговоры. К этому Запад призвала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Financial Times (FT).

По ее словам, бессмысленно пытаться оказывать давление на Зеленского с целью начать мирные переговоры. «Мы не можем говорить о миротворцах, когда нет мира. А почему нет мира? Потому что Россия не хочет мира», — сказала глава евродипломатии в преддверии саммита лидеров ЕС.

Она также указала европейским странам на необходимость убедиться, что обещания гарантий безопасности Украину не являются «пустыми».

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