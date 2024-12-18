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11:35, 18 декабря 2024Мир

Захарова назвала Каллас главным антидипломатом

Захарова назвала Каллас главным антидипломатом после ее слов о базах РФ в Сирии
Семен Александров (редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Urs Flueeler / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас главным антидипломатом за ее слова о военных базах России в Сирии. Об этом она заявила на брифинге, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Она не главный дипломат, а главный антидипломат, судя даже по заявлениям ее первого периода пребывания на этой должности. Помимо всего прочего, ей такое наследство досталось — таким же антидипломатом был Боррель. Это все свидетельствует даже не столько о их личной позиции. Это просто превращение ЕС в экономический отдел НАТО, в котором с момента создания доминирует агрессивная не только риторика, но и идеология», — сказала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что вопрос российских военных баз в Сирии ЕС не касается, он будет рассматриваться исключительно в рамках диалога Москвы и Дамаска.

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