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12:59, 19 декабря 2024Бывший СССР

В Литве рассказали об опустевших складах и неспособности вооружать Киев

Президент Литвы Науседа: оружейные склады опустели, Киеву нечего передавать
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Литве и некоторых странах Европейского союза (ЕС) опустели склады, поэтому Киеву нечего передать. Неспособность вооружать Украину признал литовский президент Гитанас Науседа, передает РИА Новости.

«Склады в моей стране почти пусты, в некоторых других странах тоже», — сказал он. При этом глава государства отметил, что другие страны обладают большими ресурсами и могут поддерживать Киев.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Литву лидером альянса. Он поставил ее в пример другим странам блока. Рютте подчеркнул, что Вильнюс также является лидером НАТО в сфере военной промышленности. Он напомнил, что литовские власти уже подписали контракт с немецким оружейным концерном Rheinmetall по производству боеприпасов в Байсогале.

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