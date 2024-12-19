В Литве рассказали об опустевших складах и неспособности вооружать Киев

Президент Литвы Науседа: оружейные склады опустели, Киеву нечего передавать

В Литве и некоторых странах Европейского союза (ЕС) опустели склады, поэтому Киеву нечего передать. Неспособность вооружать Украину признал литовский президент Гитанас Науседа, передает РИА Новости.

«Склады в моей стране почти пусты, в некоторых других странах тоже», — сказал он. При этом глава государства отметил, что другие страны обладают большими ресурсами и могут поддерживать Киев.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Литву лидером альянса. Он поставил ее в пример другим странам блока. Рютте подчеркнул, что Вильнюс также является лидером НАТО в сфере военной промышленности. Он напомнил, что литовские власти уже подписали контракт с немецким оружейным концерном Rheinmetall по производству боеприпасов в Байсогале.