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21:33, 18 декабря 2024Мир

Генсек НАТО назвал Литву лидером альянса

Генсек НАТО Рютте поставил Литву в пример другим членам альянса
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Литву лидером альянса, поставив ее в пример другим странам блока. Об этом он заявил в Брюсселе по итогам встречи с литовским президентом Гитанасом Науседой, передает ТАСС.

«Литва находится среди лидеров, когда мы говорим о расходах на оборону. Вы выделяете на это 3 процента ВВП, а в ближайшее время такие расходы будут увеличены до 3,5 процента ВВП. Это демонстрирует вашу приверженность коллективной безопасности НАТО», — сказал он.

Рютте подчеркнул, что Вильнюс также является лидером НАТО в сфере военной промышленности. Он напомнил, что литовские власти уже подписали контракт с немецким оружейным концерном Rheinmetall по производству боеприпасов в Байсогале.

Ранее президент Литвы заявил, что республика планирует увеличить свои оборонные расходы до 5 процентов ВВП к 2030 году. Помимо этого, Науседа призвал другие страны НАТО принять обязательство о выделении 0,25 процентов ВВП на помощь Украине и по 3 процента ВВП на собственные оборонные расходы.

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