Литва запланировала увеличить оборонные расходы к 2030 году

Президент Литвы объявил о планах увеличить оборонные расходы к 2030 году

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республика планирует увеличить свои оборонные расходы до 5 процентов ВВП к 2030 году, передает РИА Новости.

«Сейчас оборонный бюджет Литвы составляет 3,2 процента ВВП. (...) Мы нацелены даже выше — сейчас мы работаем над разработкой армейской дивизии к 2030 году, достижение этой цели потребует отчислять 5 процентов ВВП на оборону ежегодно, и мы готовы на это», — заявил Науседа.

Помимо этого, он призвал другие страны НАТО принять обязательство о выделении 0,25 процентов ВВП на помощь Украине и по 3 процента ВВП на собственные оборонные расходы.

Ранее Науседа заявил, что Россия не стала страдать от санкций, как ожидалось в Европейском союзе (ЕС). Нынешние действия стран-участниц Евросоюза литовский политик назвал «политическим дрейфованием».