Президент Литвы признал неэффективность санкций против России

Президент Литвы Науседа: Россия не стала страдать от санкций

Россия не стала страдать от санкций, как ожидалось в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет Delfi.

«У меня сейчас не создается впечатление, что Россия страдает из-за своей политики. (...) Мы говорили [в 2022 году], что санкции остановят Россию, санкции подорвут жизнеспособность российской экономики», — заявил глава Литвы. Однако сейчас он читает, что «санкционный задор» в ЕС ослабевает, а способы обхода санкций усиливаются.

Науседа добавил, что ЕС должна быть четкая санкционная политика в отношении России. Нынешние действия стран-участниц Евросоюза литовский политик назвал «политическим дрейфованием».

Ранее Науседа заявил, что обрыв подводного кабеля связи Литвы со Швецией в Балтийском море в ноябре мог произойти в результате диверсии. При этом он не назвал тех, кто мог бы это сделать.