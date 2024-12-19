В Москве на территории военного госпиталя нашли коробку с противопехотными минами

В Москве на территории ГКБ имени Плетнева нашли коробку с минами

В Москве на территории городской клинической больницы (ГКБ) имени Плетнева в Восточном Измайлово найдена коробка с противопехотными минами. Об этом сообщает агентство «Москва».

К месту прибыли экстренные службы. Территория медицинского учреждения оцеплена. Вызваны саперы для обследования находки.

В настоящее время ГКБ работает в режиме военного госпиталя.

Ранее 19 декабря сообщалось, что ФСБ и росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами иностранного производства на окраине одного из населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР).