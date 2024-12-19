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17:03, 19 декабря 2024Силовые структуры

В Москве на территории военного госпиталя нашли коробку с противопехотными минами

В Москве на территории ГКБ имени Плетнева нашли коробку с минами
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Москве на территории городской клинической больницы (ГКБ) имени Плетнева в Восточном Измайлово найдена коробка с противопехотными минами. Об этом сообщает агентство «Москва».

К месту прибыли экстренные службы. Территория медицинского учреждения оцеплена. Вызваны саперы для обследования находки.

В настоящее время ГКБ работает в режиме военного госпиталя.

Ранее 19 декабря сообщалось, что ФСБ и росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами иностранного производства на окраине одного из населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР).

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