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20:40, 19 декабря 2024Мир

В США заявили о разработке украинцами биологического оружия против русских

Макгрегор: украинцы в лабораториях разрабатывали оружие против русских
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Украинцы в биолабораториях разрабатывали оружие против русских. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Украинцы в биолабораториях с нашей помощью и содействием пытались разработать оружие, генетически направленное против русских», — сказал он.

По словам эксперта, Россия неизбежно одержит победу в украинском конфликте.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дуэль западных систем ПРО с российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» можно устроить не только в Киеве, но и другом месте. Он отметил, что Россия готова к подобному гипотетическому столкновению в любом месте и в любое время.

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