Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:13, 19 декабря 2024Путешествия

Военный катер врезался в паром с туристами, перевернул его и попал на видео

Daily Mail: в Мумбаи военный катер врезался в паром с туристами
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

У побережья Мумбаи индийский военный катер на большой скорости врезался в паром с туристами и перевернул его. Случившееся попало на видео, которое публикует Daily Mail.

На кадрах, снятых пассажиром парома, видно, как катер ВМС плывет по Аравийскому морю, затем поворачивает в сторону автора ролика и несется на него на полной скорости. Когда происходит столкновение, камера опускается и выключается. Известно, что далее паром перевернулся. 13 человек не выжили.

Уточняется, что еще 100 пассажиров удалось спасти. Для их вызволения из воды была проведена масштабная операция. Два человека с тяжелыми травмами были доставлены в госпиталь.

В ВМС заявили, что причиной случившегося стала неисправность двигателя катера.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы переживем». Путин подтвердил, что Россия больше не будет поставлять газ в Европу через Украину

      Жильцы заплесневевшего дома пожаловались на отсутствие помощи в расселении

      Зеленский отверг существование Стамбульских соглашений

      Российский «Лесочек» представили во Вьетнаме

      Путин ответил на оскорбления иностранцев в свой адрес

      Стало известно о поведении Литвы после дисквалификации атлетки в антироссийской футболке

      Стало известно об отставке главы департамента военной контрразведки ФСБ России

      Трамп заявил о желании всех людей быть его друзьями

      Пожаловавшаяся Путину на отсутствие талонов в поликлинике россиянка решила проблему сама

      Банк Англии не стал снижать базовую ставку на фоне ускорения роста цен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше