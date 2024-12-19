Военный катер врезался в паром с туристами, перевернул его и попал на видео

Daily Mail: в Мумбаи военный катер врезался в паром с туристами

У побережья Мумбаи индийский военный катер на большой скорости врезался в паром с туристами и перевернул его. Случившееся попало на видео, которое публикует Daily Mail.

На кадрах, снятых пассажиром парома, видно, как катер ВМС плывет по Аравийскому морю, затем поворачивает в сторону автора ролика и несется на него на полной скорости. Когда происходит столкновение, камера опускается и выключается. Известно, что далее паром перевернулся. 13 человек не выжили.

Уточняется, что еще 100 пассажиров удалось спасти. Для их вызволения из воды была проведена масштабная операция. Два человека с тяжелыми травмами были доставлены в госпиталь.

В ВМС заявили, что причиной случившегося стала неисправность двигателя катера.