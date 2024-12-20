Айза пожаловалась на лишний вес и раскрыла неожиданную причину изменений во внешности

Экс-жена рэпера Гуфа Айза заявила, что набрала 1,5 килограмма за неделю

Певица, дизайнер и экс-жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) пожаловалась на лишний вес и раскрыла неожиданную причину изменений во внешности. Соответствующей информацией она поделилась в своем Telegram-канале.

40-летняя блогерша рассказала, что за неделю набрала 1,5 килограмма. В то же время она уточнила, что ее возлюбленный Степан Кузьменко стал весить на три килограмма больше. «При этом на постоянном спорте, на жестком графике питания, последний прием пищи в 6 и еще куча всего», — подчеркнула инфлюэнсерша.

Затем Айза заявила, что прочитала исследование, в котором говорилось, что люди в счастливых отношениях часто набирают лишний вес. «Оказалось, что мы просто счастливы», — подытожила телеведущая.

В ноябре Айза высказалась о своем теле в преддверии 40-летия. Так, блогерша уточнила, что не считает себя старой.