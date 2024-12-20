Блинкен призвал Киев принять фундаментальное решение о борьбе или договоре с РФ

Украинцы должны принять фундаментальное решение о продолжении борьбы или переговорах с Россией и попытке прекращения огня. С таким призывом в интервью телеканалу MSNBC выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Deutsche Welle (DW; признана в РФ СМИ-иноагентом).

Госсекретарь рассказал, что уходящая администрация президента США Джо Байдена ставит цель обеспечить Киеву и следующей администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом «как можно более выгодную» позицию к началу потенциальных переговоров о мире.

«А это значит, что нужно попытаться укрепить позиции Украины на поле боя, убедиться, что у нее есть деньги, есть боеприпасы и мобилизационный потенциал», — раскрыл замысел США чиновник.

Ранее Блинкен заявил, что прекращение огня на Украине было бы полезным лишь на условиях США и Киева. «Любое прекращение огня в глазах [президента России Владимира] Путина выглядит как возможность дать передышку войскам, переоснастить их и вновь атаковать», — поделился он взглядом действующей американской администрации на ситуацию.