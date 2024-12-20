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15:51, 20 декабря 2024Забота о себе

Диетолог рассказала об условиях превращения майонеза в смертельно опасный продукт

Диетолог Кованова: при запекании майонез становится канцерогенным
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Дарья Селенская / ТАСС

При запекании майонез становится смертельно опасным продуктом, предупредила диетолог-нутрициолог София Кованова. Об условиях превращения соуса в ядовитый жир она рассказала в беседе с aif.ru.

Кованова отметила, что при запекании мяса с майонезом мясо сохраняет сочность, однако сам соус под воздействием температуры более 100 °С распадается на жир и воду. При этом жиры могут стать канцерогенными и вызывать негативные последствия для всего организма, предупредила специалист.

Диетолог обратила внимание на то, что использование для запекания домашнего майонеза с горчицей вместо магазинного приведет к тому же опасному эффекту.

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