Диетолог рассказала об условиях превращения майонеза в смертельно опасный продукт

Диетолог Кованова: при запекании майонез становится канцерогенным

При запекании майонез становится смертельно опасным продуктом, предупредила диетолог-нутрициолог София Кованова. Об условиях превращения соуса в ядовитый жир она рассказала в беседе с aif.ru.

Кованова отметила, что при запекании мяса с майонезом мясо сохраняет сочность, однако сам соус под воздействием температуры более 100 °С распадается на жир и воду. При этом жиры могут стать канцерогенными и вызывать негативные последствия для всего организма, предупредила специалист.

Диетолог обратила внимание на то, что использование для запекания домашнего майонеза с горчицей вместо магазинного приведет к тому же опасному эффекту.

Ранее эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала, как сделать более полезными популярные новогодние салаты оливье, сельдь под шубой и мимозу. По ее словам, оливье может быть относительно полезным, если использовать нежирное мясо, больше овощей и заменить майонез на йогурт.