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18:21, 20 декабря 2024Россия

Директор суджанской школы объяснил взломом резкий ответ Хинштейну

Директор школы в Судже объяснил резкий ответ Хинштейну взломом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Директор суджанской школы Сергей Кондояниди заявил о взломе своего аккаунта. Об этом он написал во «ВКонтакте».

Ранее местные СМИ сообщили о резком ответе Кондояниди на публикацию врио главы региона Александра Хинштейна.

Директор школы отметил, что поддерживает Хинштейна и выразил готовность помогать ему. Во взломе аккаунта он заподозрил украинцев. «Думаю, что хохлы», — написал Кондояниди.

Ранее Хинштейн раскритиковал курских чиновников за информирование населения о работе военнослужащих. Руководитель региона счел ошибочной подобную практику, заявив, что таким образом гражданские лица пытаются выполнять работу военных. «Те, кто считают иначе, имеют возможность надеть погоны и идти туда, где эта система в полном объеме действует», — заключил Хинштейн.

ЖЗЛ
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