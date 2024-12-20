Директор суджанской школы объяснил взломом резкий ответ Хинштейну

Директор школы в Судже объяснил резкий ответ Хинштейну взломом

Директор суджанской школы Сергей Кондояниди заявил о взломе своего аккаунта. Об этом он написал во «ВКонтакте».

Ранее местные СМИ сообщили о резком ответе Кондояниди на публикацию врио главы региона Александра Хинштейна.

Директор школы отметил, что поддерживает Хинштейна и выразил готовность помогать ему. Во взломе аккаунта он заподозрил украинцев. «Думаю, что хохлы», — написал Кондояниди.

Ранее Хинштейн раскритиковал курских чиновников за информирование населения о работе военнослужащих. Руководитель региона счел ошибочной подобную практику, заявив, что таким образом гражданские лица пытаются выполнять работу военных. «Те, кто считают иначе, имеют возможность надеть погоны и идти туда, где эта система в полном объеме действует», — заключил Хинштейн.