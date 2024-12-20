Фермеры Молдавии пригрозили перекрыть границу с Украиной

NM: фермеры Молдавии грозят перекрыть все КПП на границе с Украиной

Фермеры Молдавии пригрозили перекрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Украиной из-за того, что власти страны не продлили ограничение на импорт зерновых. Об этом сообщает местное издание NewsMaker (NM) со ссылкой на заявление ассоциации «Сила фермеров».

Ограничения на импорт зерновых и масличных культур истекают 31 декабря. Законопроект о продлении был опубликован только 18 декабря, а общественные консультации могут продлиться до начала января. Таким образом, закон может вступить в силу только в конце января или середине февраля, отметили в организации.

Там добавили, что давно просили правительство продлить ограничения, однако власти затягивали этот процесс, вследствие чего цена на подсолнечник у местных производителей начала снижаться. Представители ассоциации внеочередное анонсировали заседание, на котором могут быть приняты решения о демонстрации протеста.

«Речь идет о блокировании всех КПП и железных дорог на границе с Украиной, если власти в срочном порядке не продлят ограничение», — подчеркнули в «Силе фермеров».

Пресс-секретарь министерства сельского хозяйства Молдавии Даниела Туркулец пообещала продление ограничений до конца месяца. Она подчеркнула, что задачей властей является сохранение стабильности на внутреннем рынке.

В конце ноября польские фермеры снова заблокировали контрольно-пропускной пункт «Медыка — Шегини» на границе с Украиной. При этом протестующие из Польши продолжают пропускать автобусы и легковые автомобили. Аграрии требуют ввести ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.