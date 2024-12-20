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12:41, 20 декабря 2024Экономика

Группа МТС решила трансформироваться в холдинг

МТС объединит весь IT-бизнес под брендом Web Services
Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Группа МТС проведет трансформацию бизнеса в холдинговую структуру с выделением разных направлений деятельности в отдельные юридические лица, следует из ее пресс-релиза.

Отмечается, что в самом ПАО «МТС» останется телекоммуникационный бизнес, а остальные направления, приносящие почти половину (45 процентов) выручки, решено структурировать под управлением нового юрлица «Экосистема МТС», остающимся 100-процентной «дочкой» МТС, но с «большей самостоятельностью в своей деятельности». Его гендиректором назначат первого вице-президента АФК «Система» Ровшана Алиева.

Также весь IT-бизнес МТС объединят под брендом Web Services, а от неэффективных направлений, таких как «МТС авто» и «МТС умный дом» откажутся, сократив инвестиции, в том числе экспериментальные и высокорискованные.

Помимо этого стало известно об упразднении должности президента МТС. Занимавший ее Вячеслав Николаев становится председателем совета директоров, а ПАО «МТС» будет управляться первым вице-президентом по телеком-бизнесу Инессой Галактионовой, назначенной гендиректором.

Ранее о том, что Николаев в ближайшее время покинет пост узнали журналисты. В начале недели Frank Media со ссылкой на свои источники анонсировал перестановки, предполагавшие смену должности главы компании.

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