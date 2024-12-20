Матвиенко сравнила Совфед с суперкомпьютером

Председатель Совфеда Матвиенко сравнила палату с суперкомпьютером

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сравнила верхнюю палату парламента с суперкомпьютером. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

«Нашу палату сегодня можно сравнить со сложным современным механизмом, я бы сказала с суперкомьютером», — сказала она.

По ее словам, Совет Федерации работает одновременно над комплексом государственных задач на высоком и профессиональном уровне.

Ранее Валентина Матвиенко потребовала разъяснить регионам переход на клинические рекомендации и отреагировать на «гудящих» от недовольства врачей. По словам политика, в то время, как Минздрав России утверждает, что проблем с переходом на новые клинические требования нет, врачи выражают недовольство.