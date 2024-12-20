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12:19, 20 декабря 2024Бывший СССР

МИД Грузии вызвал посла Великобритании после введения санкций

МИД Грузии вызвал посла Великобритании после введения санкций против главы МВД
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

МИД Грузии вызвал посла Великобритании в Тбилиси Гарета Уорда, после того как Великобритания ввела санкции против главы МВД республики Вахтанга Гомелаури и других чиновников. Об этом передает Первый канал Общественного вещателя Грузии

Канал сообщает, что посол уже явился в здание МИД Грузии, но комментариев журналистам не делал. С ним ведут беседу представители грузинского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что страна приостановит все программы помощи Грузии и ограничит взаимодействие с правительством республики. Он объяснил это тем, что взаимодействие с Грузией прекращено до тех пор, пока республика не остановит движение в сторону от «европейских демократических норм и свобод».

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