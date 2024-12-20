Минобороны Украины отреагировало на скандал с поставками некачественных снарядов

Минобороны Украины: Умеров выступит в Раде по поводу скандала со снарядами

Министр обороны Украины Рустем Умеров приедет и объяснит парламенту, почему на фронт в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали некачественные снаряды. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на пресс-службу украинского оборонного ведомства.

«Дата выступления министра обороны будет согласована с руководством парламента. По соображениям безопасности публичного объявления конкретной даты не ожидается», — сообщили в министерстве.

При этом в ведомстве подчеркнули, что любые проблемные боеприпасы составляют лишь малую толику от общего объема производства в стране.

Ранее Минобороны Украины начало расследование поставки в ВСУ некачественных украинских мин. Государственное бюро расследований страны начало уголовное производство по этому делу.