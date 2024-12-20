Минюст России признал богатейшего олигарха Украины членом экстремистского объединения

Минюст признал украинского олигарха Ахметова членом экстремистского объединения

Министерство юстиции России признало богатейшего украинского бизнесмена Рината Ахметова членом экстремистского объединения. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в основе объединения лежат общие идеологические и имущественные интересы, имеющие ярко выраженный антироссийский характер. Функционирует группа в основном на Украине, а также на территории отдельных субъектов России, деятельность направлена против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства.

По информации ТАСС, в пресс-службе ведомства отметили, что члены объединения осуществляют дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России и оказывают активные действия по финансовой поддержке вооруженных формирований Украины.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области сотрудники ФСБ задержали 43-летнего гражданина Украины за призывы расправляться с российскими и белорусскими военными.