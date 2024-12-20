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19:28, 20 декабря 2024Силовые структуры

Минюст России признал богатейшего олигарха Украины членом экстремистского объединения

Минюст признал украинского олигарха Ахметова членом экстремистского объединения
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Министерство юстиции России признало богатейшего украинского бизнесмена Рината Ахметова членом экстремистского объединения. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в основе объединения лежат общие идеологические и имущественные интересы, имеющие ярко выраженный антироссийский характер. Функционирует группа в основном на Украине, а также на территории отдельных субъектов России, деятельность направлена против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства.

По информации ТАСС, в пресс-службе ведомства отметили, что члены объединения осуществляют дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России и оказывают активные действия по финансовой поддержке вооруженных формирований Украины.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области сотрудники ФСБ задержали 43-летнего гражданина Украины за призывы расправляться с российскими и белорусскими военными.

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