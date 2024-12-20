На Западе встал вопрос о российских журналистах после прямой линии с Путиным

Боуз задался вопосом о работе журналистов на Западе после прямой линии с Путиным

Журналист из Ирландии Чей Боуз задался вопросом о работе российских журналистов на Западе после проведения прямой линии с президентом РФ Вадимиром Путиным. В соцсети Х он обратил внимание, что на пресс-конференцию к российскому лидеру были допушены представители СМИ со всего мира.

В частности, Путин ответил на вопрос сотрудника американского телеканала NBC Кира Симмонса.

«Владимир Путин открыто отвечает на вопросы журналистов со всего мира, в том числе из Британии и Америки. Где российские журналисты в Британии и США? Запрещены, ограничены, унижены, репрессированы», — написал Боуз.

Ранее стало известно, что поспоривший с Путиным британский журналист Кир Симмонс, работающий на американский телеканал NBC, убежал посреди прямой линии. Он отсутствовал в течение часа и затем вернулся на мероприятие.