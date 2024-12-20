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12:44, 20 декабря 2024Мир

На Западе заявили о ловушке для Трампа на переговорах по Украине

WP: на Западе считают обсуждение европейской безопасности ловушкой для Трампа
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Allison Robbert / Pool Photo / AP

На Западе многие представители политических элит считают комплексное обсуждение европейской системы безопасности как части мирного урегулирования на Украине «ловушкой» для избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Я надеюсь, что Трамп не попадется в эту ловушку, потому что европейцы будут против этого возражать, и я думаю, что украинцы тоже», — приводит издание слова одного из американских дипломатов и сотрудников аналитического центра на правах анонимности.

Авторы материала также добавили, что Трамп может ослабить собственные переговорные позиции, так как он хочет «как можно скорее», в то время как обсуждение мирного урегулирования должно быть длительным и детализированным.

Ранее американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Россия находится в шаге от победы в конфликте на Украине, в то время как Запад сталкиваются со все большим числом вызовов. Он подчеркнул, что, по его мнению, российский лидер Владимир Путин осознает проблемы Запада на Украине.

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