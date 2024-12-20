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13:31, 20 декабря 2024Экономика

Москвичам спрогнозировали погоду на Новый год

Синоптик Тишковец: серьезные морозы в Новый год москвичам не грозят
Виктория Клабукова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Серьезные морозы в Новый год жителям столичного региона не грозят. Свой прогноз на праздники москвичам в своем Telegram-канале дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, погода 31 декабря будет мягкой с небольшим минусом. «По всей видимости, "утепленный" сценарий состояния воздушного океана с небольшими вариациями нас ждет до конца декабря», — написал Тишковец. У нулевой отметки будет колебаться температура и в первый день наступающего года. На сегодняшний день сугробы в столице достигают в высоту 17-28 сантиметров — к Новому году снежный покров сократится вдвое.

Согласно его данным, в европейской части страны температура будет варьироваться от нуля до минус 5. На Русском Севере и в Западной Сибири столбики термометров будут держаться на уровне минус 5 — минус 10 градусов. В южных регионах будет до 5 градусов тепла. Под Новый год в Заволжье прогнозируется до минус 15 градусов, на Южном Урале и в Зауралье — до минус 20.

Аномально теплыми окажутся грядущие выходные, 21-22 декабря. Температура в эти дни превысит климатическую норму на 4 градуса. В субботу воздух прогреется до плюс 3 градусов, но уже в воскресенье вернется легкий морозец.

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