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08:48, 20 декабря 2024Россия

Обратившаяся к Путину жительница Курской области заявила о сжигании ВСУ жилых домов

Задавшая Путину вопрос жительница Курской области заявила о сжигании ВСУ домов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Жительница Большесолдатского района Курской области Татьяна Зиборова, которая задала на прямой линии президенту России Владимиру Путину вопрос о жилищных сертификатах, заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сжигают дома местных жителей. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, находиться в приграничном районе опасно из-за непрекращающихся атак ВСУ. У женщины есть знакомые, которые отправились в Большесолдатский район, чтобы забрать из дома какие-либо вещи, но их атаковал дрон-камикадзе, из-за чего жители получили несовместимые с жизнью травмы.

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«Есть те, кто потерял машину. Знакомый недавно... попал дрон, сейчас в больнице лежит. Также дома до сих пор дроны бомбят», — добавила женщина.

Россиянка сама еще не обращалась к местным властям, так как ее дом относительно целый. Она хочет остаться жить в Курской области даже в случае, если получит жилищный сертификат.

Зиборова, которая сейчас проживает в пункте временного размещения в Курске, обратилась к Путину с вопросом, будут ли власти восстанавливать пострадавшие районы Курской области, а также получат ли жители Большесолдатского района сертификаты на жилье. Глава государства в ответ на это заверил, что ВСУ будут выбиты из Курской области, а жителям региона выдадут сертификаты на восстановление жилья. Он также пообещал восстановить разрушенные в результате боевых действий населенные пункты.

ЖЗЛ
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