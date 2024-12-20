Парень сделал пугающее открытие после визита сантехника к нему домой

Пользователь Reddit с ником brock275 рассказал, как проверил работу, выполненную сантехником, и сделал пугающее открытие. Комментаторы посоветовали парню срочно сообщить о возникшей проблеме в специальные службы.

«Сантехник оставил утечку газа в нашем водонагревателе», — заявил автор поста. Он уточнил, что обнаружил брешь в приборе, через которую вытекал газ, через три дня после визита сантехника. По словам парня, водонагреватель находится в месте, куда поступает много воздуха, поэтому утечка могла быть не так опасна для жителей дома

Рассказчик добавил, что сообщил о случившемся арендодателю, а тот поставил в известность сантехника. Позже специалист позвонил автору поста и с пренебрежением усомнился в том, что после его работы возникла утечка газа.

«Позвоните в газовую компанию, они приедут и проверят», «Вы могли взорваться или задохнуться», «Позвоните в 911», — возмутились пользователи в комментариях к публикации. Также многие заявили, что сантехника, допустившего утечку, следует привлечь к ответственности.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как сделала заказ в сети ресторанов в США и неприятно удивилась. Она заявила, что после случившегося обратилась с жалобой к властям.