Девушка сделала заказ в популярном заведении США и пожаловалась властям

Пользовательница Reddit с ником Di3tS0d4 показала на портале заказ, который сделала в заведении популярной в США сети фастфуда Cowboy Chicken. В комментариях под постом девушка добавила, что после того, как получила еду, пожаловалась властям.

Авторша поста рассказала, что в заведении ей подали недожареные куриные ноги. Тогда она попросила переделать блюдо, однако блюдо снова недоготовили. «Я не эксперт по курице, но она была розовой внутри. И из нее вытекал розовый сок», — уточнила рассказчица.

Позднее она добавила, что написала жалобу на сайте департамента здравоохранения США. «Надеюсь, они вернули вам деньги», «Это отвратительно», «Эта курица сейчас убежит со стола, настолько она сырая», «Похоже, шеф-повар решил делать курицу прожарки medium rare», — поиронизировали комментаторы.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как заказал доставку еды и неприятно удивился. Вместе с едой в заказе оказался пакетик с подозрительным белым порошком.