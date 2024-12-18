Мужчина заказал доставку еды и сделал неприятное открытие

Пользователь Reddit рассказал на портале, что заказал доставку индийской еды и обнаружил в блюде подозрительный пакетик. Пост о неприятном открытии собрал больше трех тысяч комментариев.

Мужчина выложил фотографию, на которой он держит покрытый соусом и специями маленький пакетик с неизвестным содержимым. Автор поста выразил уверенность в том, что внутри наркотик. «Там какая-то белая пудра... Я сейчас на рабочем месте, и я решил выкинуть пакетик в мусор, потому что кто бы вообще поверил моим словам», — добавил он в комментариях.

«Повар сейчас разносит всю кухню в попытках найти этот пакетик», «А я-то думал, что на эту еду так подсаживаешься из-за куркумы», — пошутили пользователи Reddit. Некоторые также указали, что мужчине следовало бы обратиться в полицию. Однако другие комментаторы предположили, что на самом деле в пакетике могли быть специи, поскольку индийские рестораны нередко кладут их к еде навынос.

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