Девушка купила круассан и обнаружила в нем опасный сюрприз

Пользовательница Reddit с ником yedgm показала на портале опасный сюрприз, который она обнаружила в перекусе из сети известных кофеен. Комментаторы сочли увиденное неприятным и предложили девушке связаться с компанией.

Авторша поста сообщила, что купила в кофейне Starbucks круассан. На видео, прикрепленном девушкой к публикации, она достала из него металлический шуруп.

«Хорошо, что ты это нашла! Тебе был бы конец, если бы ты это проглотила», «Они наложили на тебя проклятье», «Это был несущий болт. Ваш круассан больше не соответствует нормам и скоро рухнет», «Дополнительные железо, цинк и магний», — высказались комментаторы. Они также посоветовали рассказчице потребовать от компании компенсацию.

Однако другие пользователи усомнились в том, что пост девушки правдивый. Они утверждали, что рассказчица сама поместила в круассан болт.

Ранее девушка рассказала на Reddit о неприятной находке, которую она обнаружила в пачке макарон. Комментаторы порекомендовали девушке обратиться в компанию и получить пожизненный запас продукции.