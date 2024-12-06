Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 6 декабря 2024Интернет и СМИ

Девушка купила круассан и обнаружила в нем опасный сюрприз

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: simona flamigni / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником yedgm показала на портале опасный сюрприз, который она обнаружила в перекусе из сети известных кофеен. Комментаторы сочли увиденное неприятным и предложили девушке связаться с компанией.

Авторша поста сообщила, что купила в кофейне Starbucks круассан. На видео, прикрепленном девушкой к публикации, она достала из него металлический шуруп.

«Хорошо, что ты это нашла! Тебе был бы конец, если бы ты это проглотила», «Они наложили на тебя проклятье», «Это был несущий болт. Ваш круассан больше не соответствует нормам и скоро рухнет», «Дополнительные железо, цинк и магний», — высказались комментаторы. Они также посоветовали рассказчице потребовать от компании компенсацию.

Однако другие пользователи усомнились в том, что пост девушки правдивый. Они утверждали, что рассказчица сама поместила в круассан болт.

Ранее девушка рассказала на Reddit о неприятной находке, которую она обнаружила в пачке макарон. Комментаторы порекомендовали девушке обратиться в компанию и получить пожизненный запас продукции.

18+
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы будем готовы сделать все». Лавров в интервью Карлсону высказался о сигналах Западу и об угрозе ядерной войны

      Писториус заявил о проработке сценариев отправки немецких войск на Украину

      Индия запустила европейскую миссию по изучению Солнца

      Девушка купила круассан и обнаружила в нем опасный сюрприз

      33-летняя модель Victoria's Secret снялась в откровенном нижнем белье для рекламы

      В США предъявили обвинения проникшей в самолет без билета россиянке

      Раскрыта тайна визита соратника Зеленского в США

      На Украине спрогнозировали резкий рост цен на продукты в декабре

      Знаменитый нудист 23 раза ударил полицейского ножницами в лицо

      Вэнс встретился с делегацией украинских чиновников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше