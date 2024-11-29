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08:00, 29 ноября 2024Интернет и СМИ

Девушка решила сварить макароны и обнаружила в пачке неприятный сюрприз

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: drobotdean / freepik

Пользовательница Reddit с ником italkboobs рассказала на портале, что обнаружила неприятный сюрприз в пачке макарон, которые хотела сварить. В комментариях девушке посоветовали обратиться в компанию и получить от нее компенсацию.

Авторша поста опубликовала фотографию пачки макарон с сыром и лежащий рядом небольшой кусок дерева, окрашенного в красный с одного конца. «Бросила макароны в кипящую воду, и эта деревяшка тоже выпала из коробки», — объяснила пользовательница.

«Вампиры, изготовившие это, не выжили», «Расскажите об этом компании, они дадут вам кучу всего бесплатного в качестве компенсации», «Дополнительная клетчатка», «Бесплатная палочка для помешивания, ура!», «Отправьте фото компании и получите пожизненный запас продукции этой компании», «Обязательно сообщите об этом компании. Говорю вам как человек, который работал в сфере обеспечения безопасности пищевой продукции» — написали пользователи портала в комментариях под постом.

Ранее парень показал на Reddit фотографию раскрытого им пакета с молоком. Комментаторы сочли увиденное на снимке отвратительным и признались, что из-за этого у них появился новый страх.

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